كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:41 مساءً - مانشيني يستدعى 32 لاعبًا استعدادًا لتصفيات يورو 2020

مانشيني

كشف روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن قائمة الأزوري التي تستعد لمواجهتي فنلندا وليشتنشتاين، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وشهدت قائمة الأزوري، انضمام فابيو كوالياريلا، مهاجم سامبدوريا، وهداف الدوري الإيطالي الحالي برصيد 16 هدفا، ليعود بعد غياب طويل لارتداء قميص الأزوري.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن مانشيني استدعى 32 لاعبًا، سيجتمعون يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين 4 و5 من فبراير/ شباط، في معسكر قصير ليسمح لمانشيني في تقرير وبدء تحضيراته قبل المباريات المرتقبة في مرحلة التصفيات.

وجاءت قائمة الأزوري كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما، أليكس ميريت، سيلفاتوري سيريجو.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني، كريستيانو بيراجي، جورجيو كيليني، أندريا كونتي، دومينيكو كريشيتو، ماتيا دي تشيليو، أليساندرو فلورينزي، أرماندو إتزو، مانويل لاتزاري، أليسيو رومانيولي، ليوناردو سبينازولا.

في الوسط: نيكولو باريلا، ماركو بيناسي، بريان كريستانتي، روبيرتو جاليارديني، لورينزو بيليجريني، ستيفانو سينسي، ساندرو تونالي، نيكولو زانيولو.

وفي الهجوم: دومينيكو بيراردي، فيديريكو بيرنارديسكي، فيديريكو كييزا، ستيفان الشعراوي، روبيرتو إنجليسي، لورينزو إنسيني، مويس كين، كيفين لاسانيا، ماتيو بوليتانو، فابيو كوالياريلا.