كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:41 مساءً - أم شجاعة تنقذ طفلها من الموت دهسا - فيديو

أنقذت أم شجاعة طفلها الصغير من الموت بأعجوبة، دهسا تحت عجلات شاحنة عملاقة بعد سقوطهما هما الاثنان من فوق دراجة نارية كان يقودها الأب.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، أمًا تستقل دراجة نارية خلف زوجها وبرفقة طفلهما الصغير، وفجاة صدمتهم سيارة كانت تسير بجانبهم على أحد الطرق السريعة، مما تسبب في اختلال توازن الأب الذي حاول النجاة.

ووفقا لموقع لايف ليك، سقطت الأم وطفلها بقوة بجانب شاحنة عملاقة تسير بسرعة على الطريق حيث خاطرت الأم بحياتها وأنقذت طفلها وقامت بسحبه بقوة قبل دهسه تحت عجلات الشاحنة، حيث توقف الأب الذي قاد دراجته بسرعة جنونية، وعلامات الصدمة عليه.

ولم يذكر الموقع أي تفاصيل أخرى عن الحادث، أو مكان الواقعة.