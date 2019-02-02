كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:41 مساءً - سر غياب الثلاثي "الزملكاوي" عن اجتماع اتحاد الكرة

اتحاد الكرة

تغيب كرم كردي وحازم إمام وخالد لطيف، أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، عن اجتماع مجلس الإدارة المنعقد حاليًا، لحسم العديد من الملفات التي يأتي على رأسها أزمة المؤجلات وتهديد بعض الأندية بالانسحاب من الدوري.

وجاء غياب خالد لطيف بسبب غضبه الشديد من رفض إشرافه على اللجنة الإعلامية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بينما تغيب كرم كردي لسفره بسبب ارتباطه ببعض أعماله الخاصة، فيما لم يوضح حازم إمام سبب تغيبه عن الاجتماع.

وترددت أنباء داخل اتحاد الكرة، خلال الأيام الماضية، عن خلاف بين حازم وأحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، بسبب ترويج الأخير لفكرة إلغاء الدوري هذا الموسم.

والثلاثي الغائب عن الاجتماع، يعرف عنه الانتماء للزمالك الذي يعد طرفا في أزمة المؤجلات.

ويواجه مجلس الجبلاية صعوبة كبيرة في إرضاء الأندية الغاضبة، ومواجهة التهديد بالانسحاب، خاصة أن أطراف الأزمة هم الزمالك وبيراميدز والأهلي، أصحاب المركز الأولى بالدوري والمتنافسين على لقب البطولة.

وأصدر الأهلي بيانًا، أمس الجمعة، أكد فيه أنه لن يخوض أي مباراة يتم تعديل موعدها في جدول الدوري المعلن حتى نهاية مارس/ آذار المقبل.

وجاء ذلك بعد إعلان بيراميدز والزمالك، أنهما لن يلعبا مبارياتهما في الدوري قبل أن يخوض الأهلي مبارياته المؤجلة في المسابقة، بما فيها مباراته مع الأبيض.