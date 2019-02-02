صيحة جريئة وقعت في غرامها النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 فبراير 2019 02:25 مساءً - يبدو أنّ ألوان النيون، وبخاصة الأخضر، هي الصيحة التي وقعت في غرامها النجمات.

شوهد بداية صعود الأخضر المُضيء أو النيون في نهايات العام الماضي، عندما فاجأتنا الممثلة الأمريكية بليك ليفلي باطلالة كاملة من هذا اللون الساطع، حيث اعتمدت بدلة خضراء مع توب باللون نفسه.



بعد هذه الاطلالة اللافتة التي اعتبرها البعض لحظة جريئة، بدأت أيقونات الموضة تتوالى على اعتماد صيحة الأخضر النيون، فظهرت عارضة الأزياء كيندال جينر بأكثر من قطعة باللون نفسه، لكنها كانت تكتفي بقطعة واحدة فقط، مثل المعطف أو كنزة صوف، أو الحذاء الرياضي والحقيبة.

مع حلول عام 2019، بدأنا نشاهد المزيد من ظلال الأخضر النيون، فظهرت بيلا حديد بحذاء رياضي ضخم مزين بخطوط ساطعة من الأخضر المضيء، وهو أسلوب اعتمدته المدونة اللبنانية لانا الساحلي خلال حضورها أسبوع باريس للأزياء الراقية، حيث ظهرت في شوارع باريس تنتعل حذاءً رياضيًّا ضخمًا مزدانًا باللون الأخضر الساطع، ونسقته مع كنزة برقبة من اللون نفسه.

أما عارضة الأزياء هايلي بيبر فاعتمدت الأخضر النيون في اطلالة نهارية يمكنكِ نسخها على الفور، حيث ظهرت ببدلة رياضية كاملة من الأخضر النيون، ونسقت معها معطفًا أسود طويلًا، وحذاءً رياضيًّا أبيض.



يبدو أنّ صيحة الأخضر النيون نالت إعجاب عارضة الأزياء جيجي حديد، لكنها طبقتها بحذر، ففي الحين الذي اختارت فيه بعض النجمات اطلالات تسطع بالآخر من الرأس إلى القدم، اكتفت جيجي حديد بحمل حقيبة صغيرة من هذا اللون الربيعي، ونسقتها مع اطلالة رسمية بألوان داكنة.

من بين الاختيارات السابقة، تعدّ القطعة الأكثر رواجًا من صيحة الأخضر النيون، هي الكنزة الصوف المزودة برقبة.

اعتمدت ريهانا كنزة بالأخضر النيون مع بليزر أسود فضفاض، ونسقت معه بوت برقبة تصل إلى نهاية الساق. أما عارضة أزياء الممتلئات، آشلي غراهام، لم تخشَ جرأة اللون واعتمدت الكنزة نفسها مع سروال ضيق باللون الأزرق الملكي.



من أشهر المدونات العرب المغرمات بصيحة الأخضر النيون، هي المدونة العراقية ديما الأسدي، التي اعتمدت الكنزة الخضراء الشهيرة في عدد من الاطلالات النهارية العصرية.

اعتمدت ديما الأسدي الكنزة النيون مع بنطلون رياضي أسود، وحذاء رياضي أيضًا باللون الأبيض، ثم اعتمدتها في اطلالة رسمية مكونة من سترة رمادية، وبنطلون أسود، وبوت أبيض برقبة متوسطة، وكذلك عاودت واعتمدتها مرة أخرى مع معطف المطر اللماع خلال حضورها أسبوع باريس للأزياء الراقية.

معطف الكاميل خيار أنيق لمختلف المناسبات

أحدث صيحات القبعات الشتوية.. بادري باقتنائها

5 أنواع جلود عليك اقتناؤها Must Have Leathers