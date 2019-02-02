ملابس محجبات عملية على طريقة الفاشينيستا لانا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 فبراير 2019 02:25 مساءً - إذا كنت من المحجبات التي تعشق الستايلات العملية في الدعوات، أو في الخروجات مع الأصدقاء، شاهدي ستايلات الفاشينيستا الإماراتية لانا؛ فهي تعشق الستايلات العملية والبسيطة؛ فأزياء الشتاء الخاصة بها، لا تنم عن طبقات كثيرة، ولكنها تتجه إلى الستايلات البسيطة.

تنسق المحجبة لانا المعاطف الخفيفة بشكل رائع ومميز للغاية مع البنطلونات الجينز، وتنسق معها توب خفيف، أيضاً تتجه إلى البلوفرات الفضفاضة؛ فهي من أبرز صيحات الموضة للمحجبات، وتمنح المرأة إطلالة محتشمة؛ لذا لا تتردي في تجربتها إذا كنت محجبة.



معطف طويل



البليزر الكاروه، من الصيحات الرائعة التي يمكن للمحجبة ارتداؤها بستايل عملي أو كلاسيك، فقط كل ما عليك فعله، هو اختيار التوب والبنطلون المناسب للخروجة الخاصة بك.



الشالات النسائية أيضاً، من الاكسسوارات التي تتناسب مع المحجبة، فقط نسقيها مع القميص الجينز لتحصلي على إطلالة شتوية رائعة.



بليزر كاروه شاهدي في الصور، ستايلات خريفية وشتوية عملية للفاشينيستا لانا.