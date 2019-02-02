ماذا في حقيبة عارضة الأزياء الشابة كايا جربر؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 فبراير 2019 02:25 مساءً - استطاعت عارضة الأزياء الشابة كايا جربر أن تلفت أنظار الجميع منذ إطلالاتها الأولى. فهي، بالإضافة إلى كونها إبنته العارضة الأشهر عالمياً سيندي كروفورد، تتمتع بحضور لافت وجمال يجمع بين براءة الملامح وجاذبيتها. وخلال إحدى المقابلات التي أجرتها مع الصحافة العالمية، كشفت كايا عن 5 مستحضرات أساسية لا تتخلى عنها.

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تعتبر كايا نفسها مخلصة لعطر Daisy Love Marc Jacobs، وهو عطر زهري-خشبي مع قاعدة مكونة من أخشاب مجففة والمسك الكاشميري.

وتكشف كايا عن سر جمال عينيها وهو استخدامها ل ماسكرا

Marc Jacobs Beauty Velvet Noir Major Volume Mascara والتي تعتبرها سحرية بكل معنى الكلمة حيث أنها تجعل رموشها بلمسة واحدة تبدو أطول وأكثر كثافة.





ولأن كايا تتمتع ببشرة شابة خالية من التجاعيد، فهي لا تحتاج إلى كريم بتركيبة قويّة لترميم خلايا البشرة، لذا فهي تستخدم مرطباً بتركيبة ناعمة يحافظ على نعومة بشرتها ويحميها في الوقت نفسه من أشعة الشمس والعوامل الخارجية المهدّدة لنضارتها وهو مستحضر SkinCeuticals Light Moisture UV Defense SPF50.





ومن الأدوات التجميلية التي تحرص كايا على الحفاظ عليها في حقيبتها ولا يمكن أن تتخلى عنها آلة Shu Uemura Eyelas Curler التي تمنح رموشها مظهراً مقلوباً وجذاباً.





فرشاة الشعر من الأغراض التي نجدها في حقيبة كايا جربر وهي تختار فرشاة Mason Pearson Detangler Hair Brush ذات الشعيرات الناعمة التي تساعدها على تسريح شعرها بنعومة ودون أن تتسبب بأي ضرر له.





ومن علامة Marc Jacobs أيضاً، تستخدم كايا مستحضر Dew Drops Coconut Gel Highlighter in Fantasy الذي يمنحها بشرتها لمسة مشرقة ويجعل مكياج وجهها يبدو حيوياً أكثر.