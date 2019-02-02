أبرز تحولات قصات وألوان شعر النجمات في 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 فبراير 2019 02:25 مساءً - بدأت بعض النجمات العالميات عام 2019 بتحولات جذرية جريئة في ما يتعلق بلون الشعر أو تسريحة الشعر، وهي بالتأكيد ستكون مصدر إلهام لفتيات كثيران يرغبن في تغيير اللوك الخاص بهن.

وفي ما يلي جمعنا لك أبرز تحولات قصات وألوان شعر النجمات في بداية عام 2019، والتي تعد الأكثر جرأة وتميزاً، فتعرفي إليها واختاري منها ما يعجبك.



ليدي غاغا

تعد الليدي غاغا Lady Gaga من أكثر النجمات جرأةً لجهة اللوك الخاص بها، وفي بداية عام 2019 أجرت تغييراً كبيراً في ما يتعلق بشعرها، فهي لطالما عُرفت بلون الشعر الأشقر البلاتيني، إلا أنها في حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب 2019، ظهرت بشعر باستيل فاتح. وهذا يدل على أن الباستيل سيكون من أبرز صيحات ألوان الشعر لهذا العام.



كريستينا أغيليرا

لقد اشتهرت النجمة كريستينا أغيليرا Christina Aguilera بشعرها الأشقر اللامع الجذاب منذ ما يقرب من 15 عاماً، إلا أنها في إطلالتها الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتمدت الشعر البني، وهذا تحول كبير وجريء من قبل النجمة، علماً أن البني سيكون من أبرز ألوان الشعر لعام 2019.



روان بلانشارد

قبل حضورها حفل جوائز الغولدن غلوب 2019، أعلنت النجمة روان بلانشارد Rowan Blanchard أنها قصة شعرها معتمدة قصة البيكسي، بعدما كانت تتمتع بشعر طويل، وقد اعُتبرت إطلالتها الأكثر جرأة، وكذلك تعد قصة شعرها من أبرز التحولات التي طرأت على شعر النجمات في بداية 2019.



النجمة لاف آن بينوك

لقد عودتنا النجمة لاف آن بينوك Leigh-Anne Pinnock على إجراء تغييرات كثيرات على شعرها، سواء لناحية اللون أو القصة أو التسريحة، وهذه المرة لم تتردد في اعتماد الشعر الأخضر المضفّر، والذي يعد التحوّل الأبرز والأكثر جرأة في شعرها حتى الآن.



بلاك شاينا

تقوم النجمة بلاك شاينا Blac Chyna بتغيير لون شعرها في شكل منتظم، وفي بداية 2019 ظهرت بلون شعر برتقالي جريء، بعدما كان أشقر فاتحاً، وقد شاركت معجبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور إطلالتها الجديدة، وقد اعتمدت أيضاً أحمر الشفاه البرتقالي، مما يدل على أن هذا اللون سيكون أحد أكثر الألوان لهذا العام.

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