كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:16 مساءً - مانشستر يونايتد يحدد ثلاثة لاعبين لبيعهم في الصيف

مانشستر يونايتد

حدد نادي مانشستر يونايتد ثلاثة لاعبين من أجل الاستغناء عن خدماتهم خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

ولم يتعاقد الشياطين الحمر مع أي لاعب جديد في الميركاتو الشتوي الذي انتهى بشكل رسمي مساء الخميس الماضي.

رغم ذلك، فإن شبكة " the Manchester Evening News" العالمية أشارت إلى أن مسئولي مانشستر مستعدون لطرح ثلاثة لاعبين للبيع في نهاية الموسم الحالي.

وأفادت أن اللاعب الأول هو "أنطونيو فالنسيا" الذي ذكرت تقارير صحفية أمس أنه رفض فكرة مغادرة الأولد ترافورد في شهر يناير الماضي رغم تواجده على رادار فولهام ونيوكاسل.

وأشارت إلى أن "ماتيو دارميان" سيغادر مانشستر أيضًا في الصيف القادم، حيث أنه مرتبط بقوة بخطوة العودة إلى الدوري الإيطالي.

وأوضحت أن اللاعب الثالث هو "ماركوس روخو" رغم أنه يمتلك عقدًا ساريًا حتى عام 2021 إلا أنه لا يتواجد ضمن خطط المدرب "أولي جونار سولشاير" بسبب كثرة إصاباته.