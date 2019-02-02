كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:16 مساءً - أم كلثوم تتصدر ايرادات جمعية المؤلفين والملحنيين فى العالم

كتب:نبيل سيف

للعام الثالث على التوالى تصدرت كوكب الشرق ام كلثوم المركز الاول فى حقوق الاداء لجمعية المؤلفيين والملحنين المصرية فى العالم باغنيتها " الف ليلة وليلة" من الحان بليغ حمدى وكلمات مرسى جميل عزيز ،وذلك رغم مرور 40 عاما على ادائها.

فى حين احتلت اغنية "الليلة الكبيرة " لصلاح جاهين وسيد مكاوى المركز الثانى فى الايرادات خاصة بعدما تحولت الى اعلان فى رمضان الماضى لاحدى شركات المحمول .

وبحسب التقرير السنوى لعام 2018 الذى يصدر الاسبوع القادم عن جمعية المؤلفيين والملحنين المصرية ،الخاص اعلى حقوق عائد اداء للمؤلفيين والملحنين المصريين ،فقد جاءت ام كلثوم ايضا فى المركز الثالث بأغنية " ياظالمنى " من كلمات احمد رامى والحان رياض السنباطى .

وفى المركز الرابع جاءت اغنية الفنانة سعاد محمد " وحشتنى " من كلمات صلاح فايز والحان خالد الامير ،فى حين احتلت الفنانة نجاة الصغيرة المركز الخامس باغنية " اما براوة " من كلمات مرسى جميل عزيز والحان بليغ حمدى ،يليها اغنية " طير بينا ياقلبى " للفنان محمد فوزى من كلمات حسين السيد والحان محمد فوزى .

وفى المركز السابع جاءت اغنية عفاف راضى " مصر هى امى " من كلمات عبد الوهاب محمد والحان كمال الطويل ،يليها فى المركز الثامن الفنان عبد الحليم حافظ باغنية " ضحك ولعب وجد وحب " من كلمات مرسى جميل عزيز والحان منير مراد .

وفى المركز التاسع جاءت اغنية الفنان محمد نوح " مدد مدد شدى حيلك يابلد " من كلمات الشاعر ابراهيم رضوان و الحان محمد نوح ،تليها فى المركز العاشر والاخير اغنية عمرو دياب " بالحب اتجمعنا " من كلمات مجدى النجار والحان عمرو دياب .