كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:16 مساءً - الليلة أكبر معمرة فى مصر تتتبرع بتحويشة عمرها لصندوق تحيا

فى الانطلاقة الجديدة لبرنامج واحد من الناس عبر شاشة قناة النهار من تقديم الاعلامى د. عمرو الليثى ويلتقى بالحاجة فهيمة اكبر معمرة في مصر فى حلقة خاصة واستثنائية وتمنت خلال الحلقة والتى تذاع اليوم السبت فى العاشرة مساءً ان تقابل الرئيس عبد الفتاح السيسى ، كما تبرعت خلال الحلقة بتحويشة عمرها 30 الف جنيه وكانت تضعهم فى صرة وأعلنت من خلال برنامج واحد من الناس انها تتبرع بها الى صندوق تحيا مصر

كما تتضمن حلقة اليوم لقاء مع الطفل المعجزة أحمد حبسة الذي يحفظ القران الكريم رغم اصابتة بالتوحد ، بالاضافة الىعدد من مبادرات الخير في كل محافظات مصر وتقديم الخدمات الصحية وحل مشاكل المواطنين

يذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء اليوم السبت على شاشة النهار