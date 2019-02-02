كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:16 مساءً - جلسرين مصري يساعد إنجلترا في الصناعات الحربية - مستند

كتب:نبيل سيف

إنتاج الجلسرين يعتبر مشروع إنتاج الجلسرين من المشروعات الحيوية نظراً لأنه من المواد الأساسية في صناعة في صناعة المتفجرات التي تستخدم في النواحي السلمية خلال عمليات استخراج المعادن من المناجم والتنقيب عن البترول وشق الطرق في المناطق الجبلية ، كما أنه يدخل في كثير من الصناعات الحربية من المتفجرات . ومن ذلك يتضح الدور الحيوي في استخدام مادة الجلسرين مما يستلزم إنتاجه محليا لتوفير احتياجات السوق المحلي من هذه المادة الهامة.

كشف مستند عمره اكثر من 67 عاما ،عن ان مصر صدرت الى مدينة ليفربول الانجليزية والتى يلعب الان نجم مصر العالمى محمد صلاح مع فريقها محققا انجاز عالمى غير مسبوق فى اوروبا كرويا ،كمية 50 طن جلسرين فى يوم واحد.

وبحسب المستند ايضا الذى هوعبارة عن خطاب رسمى من محلات " نايف عماد باشا " بمدينة طنطا – محافظة الغربية - موجه الى "صاحب العزة مدير عام مصلحة الصناعة –بخصوص تصدير جلسرين خام – فانه قد تم تصدير 50 طن جلسرين الى مدينة ليفربول (انجلترا) يوم 10 يوليو 1952 (اى قبل قيام ثورة 1952 بفترة 13 يوم ).

المستند اشار ايضا الى تصدير 50 طن اخرى فى يوم واحد على دفعتين الى مدينة "جنوه " الايطالية .



