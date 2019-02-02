كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:16 مساءً - تعرف على قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المصري

الاتحاد السكندري

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة حلمي طولان، عن قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة المصري البورسعيدي، والمقررة الاثنين المقبل، على ملعب استاد السويس، ضمن منافسات الجولة رقم ٢١ من عمر مسابقة الدوري الممتاز. واللاعبون هم: حراسه المرمى: محمود الزنفلى _ الهانى سليمان. خط الدفاع: محمود رزق _ محمد أنور _ دا سيلفا _ كريم الديب _ هشام صلاح _ صبري رحيل _ محمود شعبان _ محمد ناصف _ السيد سالم. خط الوسط: نور السيد _ خالد الغندور _ مانجا _ عمار حمدى _ أحمد داودا _ أحمد توفيق _ كريم ممدوح _ رزاق سيسيه _ تونى سيلفا. خط الهجوم: خالد قمر _ تشوكا.

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