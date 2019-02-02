كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:16 مساءً - تعرف على تشكيلة الأفريقي التونسي لمواجهة مازيمبي
الأفريقي التونسي
أعلن شهاب الليلي، المدير الفني لفريق الأفريقي التونسي، قائمة اللاعبين المختارة لمواجهة تي بي مازيمبي الكونغولي، التي ستجمع بينهما اليوم السبت، لحساب الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وضمت التشكيلة كلا من: سيف الدين الشرفي، حمزة العقربي، شهاب الصالحي، بلال العيفة، فخر الدين الجزيري، أحمد خليل، غازي العيادي، ياسين الشماخي، أسامة الدراجي، وسام بن يحيى، منوبي حداد.
يدير لقاء اليوم طاقم تحكيم بقيادة باسكال كانجيانو.
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