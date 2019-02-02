كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:16 مساءً - الديوان الملكي السعودي يجرم اتهام الزوجة بالزنا

أعلن عضو هيئة "كبار العلماء" في السعودية والمستشار في الديوان الملكي، الشيخ عبد الله المطلق، أن اتهام الرجل لزوجته بالزنا، و"قذف المحصنات" وتبرئه من أبنائه منها جريمة.

جاءت تصريحات المطلق خلال حديثه في أحد اللقاءات التلفزيونية ببرنامج "فتاوى"، وقال فيها: "من يتهم زوجته بتلك التهم مجرم أشد الإجرام، ومن يشكك في نسب أولاده يجب عليه الذهاب إلى التحليل الطبي قبل إلقاء الاتهامات، وفي حالة تأكده من نسب أولاده منه لا يجوز له التكلم بعد ذلك".

وتابع المطلق قائلا، إنه يجوز للزوجة إقامة دعوى على زوجها في حال أن قذفها، مضيفا أن "القاضي حينئذ سينظر في أمرها وربما يحيلها وإياه إلى الطب، والطب يقول كلمته، ثم إن القاضي يؤدبه إذا كان مفتريا على المرأة".