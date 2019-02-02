كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:15 مساءً - تعرف على فوائد أكل القلقاس السحرية

لا يعلم الكثير منا فوائد أكل القلقاس السحرية ؛ فأن جذر القلقاس هو مصدر جيد للألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن التي يفتقر إليها النظام الغذائي العادي، وحسب ماأورد موقع "shape"، فأن القلقاس يتميز بفوائد وخصائص عديدة يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية.

ونسلط الضوء في جولة سريعة في السطور التالية على فوائد أكل القلقاس السحريةكالتالي:

1-على الرغم من أن جذر القلقاس هو خضار نباتي، إلا أنه يحتوي على نوعين من الكربوهيدرات التي تفيد سكر الدم،الألياف والنشا المقاوم.

2-الألياف الموجودة في القلقاس هي كربوهيدرات لا يستطيع البشر هضمها، نظرًا لعدم امتصاصه، فإنه لا يؤثر على مستويات سكر الدم.

3- يساعد على إبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات الأخرى، ومنع ارتفاع كبير في سكر الدم بعد الوجبات

4- وجدت الدراسات أن الحميات الغذائية عالية الألياف، التي تحتوي على ما يصل إلى 42 غرامًا في اليوم - يمكن أن تقلل مستويات السكر في الدم بنحو 10 ميلليغرام ديسيلتر في الأشخاص المصابين بالسكري من النوع 2

5-يحتوي القلقاس أيضًا على نوع خاص من النشا، الذي يعرف بالنشا المقاوم، لا يستطيع البشر هضمه وبالتالي لا يرفع مستويات السكر في الدم. ما يقرب من 12 ٪ من النشا في جذر القلقاس المطبوخ هو النشا المقاوم، مما يجعلها واحدة من أفضل مصادر هذا المغذيات.

6-هذا المزيج من النشا المقاوم والألياف يجعل جذر القلقاس خيارًا جيدًا للكربوهيدرات، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض (السكري).

7- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

8-يحتوي جذر القلقاس على أكثر من 6 غرامات من الألياف لكل كوب (132 غرام)، أكثر من ضعف الكمية الموجودة في البطاطس المقسمة 138 جرام، مما يجعلها مصدرًا ممتازًا للألياف.

9- -يحتوي جذر القلقاس على مركبات ذات أساس نباتي تسمى polyphenols لها فوائد صحية مختلفة، بما في ذلك القدرة على الحد من مخاطر الإصابة بالسرطان.

10 -مضاد قوي للتأكسد يحمي جسمك من أضرار الجذور الحرة المفرطة التي ارتبطت بالسرطان

11- يساعدك على فقدان الوزن

وقد وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الألياف يميلون إلى خفض وزن الجسم وانخفاض الدهون في الجسم

قد يرجع ذلك إلى أن الألياف تبطئ إفراغ المعدة، مما يبقيك ممتلئة المعدة ويقلل من عدد السعرات الحرارية التي تتناولها طوال اليوم. مع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن