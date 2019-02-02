كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:15 مساءً - إعتقال فنانة روسية فور وصولها أمريكا ...تعرف علي السبب

ذكر نائب القنصل الروسي في نيويورك أليكسي توبولسكي، أن الممثلة الروسية إيرينا أوسوك، كانت تعلم بوجود مذكرة اعتقال بحقها في الولايات المتحدة، ومع ذلك أصرت على التوجه إلى هناك.

وأشار الدبلوماسي الروسي، إلى أن مجموعة محامين غير حكوميين تدافع عن حقوق الممثلة الروسية وهو ما يبعث الأمل في نتائج إيجابية بالنسبة لها.

وقال: "المحامون يدرسون تفاصيل القضية، ويحاولون حل مسألة رؤية الأم لطفلتها، وما التدابير التي يجب اتخاذها بعد ذلك".

وتم اعتقال إيرينا أوسوك في 18 يناير في مطار كيندي في نيويورك بمذكرة من محكمة نيوجيرسي، على خلفية قضية تتعلق بحضانة طفلتها.

وتتهم سلطات الولاية الممثلة الروسية، بمحاولة إعاقة تطبيق قانون الحضانة، بنقلها ابنتها إلى خارج الولايات المتحدة دون إبلاغ والدها، وهو ما يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الأمريكي بالسجن.

وأفرجت السلطات الأمريكية عن إيرينا التي بات هدفها الوحيد الآن رؤية ابنتها التي لم تبلغ الـ 3 سنوات من عمرها.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن السلطات الأمريكية أخذت الطفلة من أمها في المطار، وسلمتها لشقيقة والدها أو لهيئات رعاية الأطفال الأمريكية.

تعرفت إيرينا خلال وجودها في الولايات المتحدة قبل 3 سنوات على ريتشارد بيتيتي وهو أمريكي من أصول إيطالية، وبعد علاقة غرامية بينهما أنجبت منه طفلتهما نيكول.

وبعد تدهور العلاقات مع عشيقها، عادت مع طفلتها إلى روسيا، فيما رفع ريتشارد دعوى ضدها بتهمة نقل الطفلة إلى الخارج دون علمه.

يذكر أن إيرينا أوسوك من مواليد 1976 وتخرّجت في مدرسة المسرح الدرامي الأكاديمي بموسكو، ثم عملت في مسرح "جماعة ممثلي تاغانكا"، وأدّت دورها السينمائي الأول عام 1997 في مشهد بفيلم "لا تحزني يا أماه"، واشتهرت في مسلسلي التليفزيون "أبناء فانيوخين"، و"الأخوة كارامازوف".