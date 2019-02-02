بالصور| "بصمة إبداع" يكرم منى المنصوري كأفضل مصممة أزياء عربية

كرم ملتقى "بصمة إبداع" الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة بتكريم مصممة الأزياء العالمية الإماراتية منى المنصوري كأفضل مصممة أزياء عربية، عن مبادراتها الخاصة بتكريم الشخصيات المبدعة والمؤثرة في المجتمع المصري من نجوم الزمن الجميل عن جداريتها "هنا عاش الفنان"، التي خلدت بها منازل نجوم الفن المصرب السابقين والتي تم اختيارها كأفضل مبادرة لتكريم رموز الفن والثقافة فب مصر.

منى المنصوري صدر عنها كتاب مؤخرا للكاتب الصحفي المصري حجاج سلامة يحمل عنوان "عاشقة مصر"، تتناول فيه قصة عشقها لمصر التي تعتبرها بلدها الثاني، وتناول بالشرح التفصيلي كيف تحول مسار حياتها من دراسة البترول إلى تصميم الأزياء وهو المجال الذي أبدعت فيه وحققت نجاجا منقطع النظير، ونالت من خلاله جوائز وتكريمات عالمية في العديد من دول العالم مثل فرنسا وإيطاليا وأسبانيا والهند والصين واليابان وسلطنة عمان ولبنان ومصر.

ووجهت "المنصوري" الشكر للقائمين على الملتقى لتكريمهم عددا كبيرا من من أصحاب بصمات الإبداع في الوطن العربي وفي مصر في حفل ضخم فاق عدد الحضور به 900 شخصا، بجانب عدد من الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات والمسؤلين والفنانين.

وقالت إنه تم تكريمها بدرعين منهم الدرع الأقرب إلى قلبها وهو درع المغفور له الشيخ زايد آل نهيان لكونها تمثل المرأة الإماراتية كسفيرة للموضة حول العالم، مشيرة إلى أن الموضة يجب أن تكون انعكاس للتاريخ والحضارة وثقافة الشعوب وليست فقط أزياء للسهرة.

وأضافت أن التكريم فى مصر ليس غريبا عليها لأنها تم تكريمها في مصر أكثر من مرة، مؤكدة أن مصر كانت ومازالت وطن لكل العرب وتعتبر من أقرب البلاد إلى قلبها لما لها من قيمة كبيرة في الحضارة والثقافة والفن، ويضاف إلى كل ذلك شعبها المضياف الذي يرحب بكل من يفد إليها من العرب والأجانب وتحتوى الجميع.

شارك في تكريم المبدعين خلال الملتقى عدد كبير من النجوم منهم الدكتور مدحت العدل وكمال منصور مخرج مسلسل أبو العروسة والأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، ومن نجوم الفن الفنانة داليا البحيري وميرنا وليد ورانيا فريد شوقي ومجد القاسم.

وشهد الملتقى تقديم نماذج مبدعة لمواهب في الغناء والرسم والشعر بهدف إتاحة الفرصة لأصحاب المواهب الحقيقية في تقديم مواهبهم بصورة تساعدهم على المزيد من التألق والإبداع، والأخذ بأيديهم نحو المستقبل.

يذكر أن الملتقى يعقد دورته الأولى على شرف الشاعر الكبير ورائد العامية المبدع صلاح جاهين، ويقدم لمسة وفاء لنجم الكوميديا الراحل الفنان علاء ولي الدين صاحب الضحكة الراقية.

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