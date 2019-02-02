كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:01 مساءً - تطورات جديدة بشأن رابيو بعد انتهاء الميركاتو الشتوي

رابيو

قد تشهد الفترة المقبلة تغيرًا في وضع أدريان رابيو، داخل صفوف ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي.

لاعب الوسط معاقب بالاستبعاد من خوض مباريات مع الفريق الأول ويشارك في التدريبات مع الفريق الرديف، بالإضافة إلى منعه من التواجد في غرف ملابس اللاعبين خلال مواجهات بي إس جي.

وتفيد صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلاً عن "ليكيب" الفرنسية، أنه بمجرد إغلاق نافذة سوق الانتقالات الشتوي وبعد استمرار رابيو في باريس سان جيرمان، يمكن للفريق الباريسي أن يزيل العقوبة، وقد يعود بذلك إلى تدريبات الفريق ومبارياته.

ورفض رابيو تجديد عقده مع سان جيرمان، ولكن الآن، مع اليقين أنه لن يترك الفريق حتى نهاية عقده بيونيو المقبل، يريد مدربه توماس توخيل، الإستفادة منه وإعادته للمشاركة مع الفريق.

وأختتمت الصحيفة موضحة أن رحيل رابيو في الصيف أمر مؤكد، لكن يبقى معرفة وجهته المقبلة، مشيرة إلى أن خيار الانتقال لـبرشلونة بات ضعيفًا في الوقت الحالي، وهناك عدة أندية كبرى في أوروبا مازالت تراهن على التعاقد معه.