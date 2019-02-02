كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:01 مساءً - ملكة جمال تدخل المستشفى بعد تعدي زوجها عليها -اعرف السبب

نقلت ملكة جمال تنزانيا السابقة إلى المستشفى بعد تعرضها لإصابات جسدية إثر اعتداء زوجها عليها.

وذكر موقع "Ghana Web"، أن جاكلين تشوا، التي فازت بلقب ملكة جمال تنزانيا عام 2008، دخلت عش الزوجية منذ شهرين فقط.

زوجته ذهبت مع رجل آخر

وفي منتصف يناير الماضي، سمع زوجها، ليونيس نغاسا، من أحد الجيران أن زوجته ذهبت مع رجل آخر، وأشار له إلى المكان الذي لا يبعد كثيرا عن منزله.

وهرع الزوج الغاضب باتجاه العنوان الذي أعطاه إياه الجار، وبالفعل وجد أن زوجته تخونه مع رجل آخر، فأوسعها ضربا، وهرب عشيقها في هذه الأثناء. وعندما هدأ الرجل نقل زوجته إلى المستشفى، وهناك ألقت الشرطة القبض عليه.

