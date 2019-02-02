كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:01 مساءً - ميار هانى ثالث المتأهلين إلى ربع نهائى كليفلاند كلاسيك للاسكواش
ميار هانى
تأهلت ميار هانى إلى الدور ربع النهائى ببطولة كليفلاند كلاسيك للاسكواش، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية حتى 4 فبراير الجارى، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 51 ألف دولار.
وتغلبت ميار هانى على منافستها الكندية دانيللى ليتورنو بثلاثة أشواط مقابل شوط، فى مباراة استغرقت 41 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11/9، 11/9، 8/11، 11/7.
فيما ودعت نادين شاهين البطولة من دور الـ 16 عقب خسارتها أمام منافستها الكندية هولي نوتون بنتيجة 3/2، في مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتائجها كالتالي: 6/11، 11/6، 11/8، 6/11، 11/6.
ولحقت ميار هانى بنور الطيب ومريم متولي في دور الثمانية من بطولة كليفلاند كلاسيك .
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