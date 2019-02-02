كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:01 مساءً - ميار هانى ثالث المتأهلين إلى ربع نهائى كليفلاند كلاسيك للاسكواش

ميار هانى

تأهلت ميار هانى إلى الدور ربع النهائى ببطولة كليفلاند كلاسيك للاسكواش، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية حتى 4 فبراير الجارى، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 51 ألف دولار.

وتغلبت ميار هانى على منافستها الكندية دانيللى ليتورنو بثلاثة أشواط مقابل شوط، فى مباراة استغرقت 41 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11/9، 11/9، 8/11، 11/7.

فيما ودعت نادين شاهين البطولة من دور الـ 16 عقب خسارتها أمام منافستها الكندية هولي نوتون بنتيجة 3/2، في مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتائجها كالتالي: 6/11، 11/6، 11/8، 6/11، 11/6.

ولحقت ميار هانى بنور الطيب ومريم متولي في دور الثمانية من بطولة كليفلاند كلاسيك .