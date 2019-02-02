كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:01 مساءً - بالصور..إعتقال معلمة إتجهت إلى تجارة المخدرات في بريطانيا

ألقت الشرطة البريطانية، القبض على مُدرِّسَة تاريخ سابقة؛ بعد انخراطها في تجارة المخدرات، واندماجها مع إحدى العصابات، هربا من العدالة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، خرجت حياة "أنجيلا ديفي" مدرسة التاريخ، عن السيطرة؛ بعد أن دأبت على تعاطي المخدرات بعد انفصالها زواجها.

وأصبحت المدرسة البالغة من العمر 38 عاما، الآن، مشردة ومعزولة، حيث باعت منزلها الذي تكلف 280 ألف جنيه استرليني ، ووقعت أسيرة للديون؛ لتمويل عاداتها من إدمان المخدرات من الدرجة الأولى.

وانتهى الأمر بمثول "ديفي" إلى المحكمة هذا الأسبوع، حيث اعترفت بتعاطي الكوكايين في أكتوبر الماضي، ولكنها استمرت في الهروب بدلًا من مواجهة السجن، ومعاناتها من العار لكونها واحدة من أكثر 10 أشخاص مطلوبين من شرطة مدينة نورفولك الانجليزية .

وكان قد ألقي القبض على المدرسة الهاربة من قبل شرطة ميت في لندن وتواجه عقوبة السجن لدورها في الاتجار في المخدرات مع عصابة.

