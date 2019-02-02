كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:01 مساءً - وفد مصرى يروج لمشروعات العاصمة الإدارية في النمسا وفرنسا

يزور وفد من شركة العاصمة الإدارية يضم خالد الحسينى المتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية، ورئيس القطاع العقاري، اليوم السبت، كلا من النمسا وفرنسا بغرض التواصل مع الجالية المصرية بالخارج ووسائل الإعلام العالمية للتعريف بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومجهودات الدولة المصرية في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تليق بالمواطن المصري، ومعدلات وخطط إنجاز المشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية.

وقال الحسينى إن الزيارة تأتى في إطار الجهود التي تبذلها شركة العاصمة الإدارية للتعريف بالمشروع والتواصل مع جميع المواطنين المصريين بالداخل والخارج، والترويج لمشروعاتها والاستثمار بها.

وأكد أن العاصمة مجتمع عمراني جديد يهدف لتلافى كل أخطاء المدن الجديدة، وإحداث نقلة نوعية لمصر.