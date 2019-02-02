كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:01 مساءً - جريمة اغتصاب تهز السويس.. سيدة عادت من السوق لتكتشف المفاجأة

لقن عدد من أهالي مدينة اليسر بمحافظة السويس، عاطلا، علقة موت، بعد صرخات زوجته التي فوجئت عقب حضورها باغتصاب زوجها لشقيقتها.

وتلقى قسم شرطة فيصل بلاغًا من سيدة تبلغ من العمر 34 عامًا بقيام زوجها بالتعدي على شقيقتها واغتصابها بعد أن تركتها داخل الشقة، في حين كانت الزوجة تقوم بشراء مستلزمات وطعام لأسرتها.

وقال مصدر أمني إن المتهم عاطل ويتعاطى المخدرات، وهتك عرض شقيقتها الصغرى التي كانت تنام بغرفة الأطفال، ولم تفلح كل محاولات الفتاة التي أخذت تستغيث دون أن يستجيب لاستغاثات المجني عليها ليقوم بجريمته كاملة.

وحضرت الشرطة التي اصطحبت المتهم إلى القسم بعد أن لقنه الأهالي علقة ساخنة. وباشرت نيابة فيصل والجناين برئاسة أيمن قطب، رئيس النيابة الجزئية، التحقيقات، حيث أكدت السيدة خلال التحقيقات أنها صدمت في زوجها ولم تكن تتخيل أن يرتكب جريمته وهي تأمنه على شقيقتها ومازالت التحقيقات جارية.