كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:01 مساءً - فيديو.. أم بلا قلب تغرق رضيعتها انتقامًا من إيقاظها في الليل

اتهمت سيدة من ولاية كارولينا الجنوبية بمعاملة الأطفال بقسوة، بعدما حاولت اغراق ابنتها الرضيعة، في فيديو مثير للقلق سجلته الأم عبر فيسبوك.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، قالت الشرطة إن كيتلين أليس هاردي 33 عاما ألقي القبض عليها يوم الأربعاء، بعد أن نشرت فيديو عبر موقع وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي تلقي الماء مرتين على طفلتها النائمة لإيهامها بأنها تغرق.

ويوضح مقطع الفيديو الطفلة البالغة من العمر تسعة أشهر وهي تستيقظ بعد سكب الماء على وجهها من زجاجة بلاستيكية من قبل الأم.

وأقدمت الأم على هذه الفعلة انتقامًا من ابنتها لايقاظها في الليل معتقدة انها ترد ما تفعله إليها وهي نائمة حيث توقظها دائما بصراخها.

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