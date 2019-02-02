كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:01 مساءً - عاجل وبالمستندات .. غادة والي مهدده بالسجن لهذا السبب

غادة والي

عاجل وبالمستندات .. غادة والي مهدده بالسجن لهذا السبب

عاجل وبالمستندات .. غادة والي مهدده بالسجن لهذا السبب

عاجل وبالمستندات .. غادة والي مهدده بالسجن لهذا السبب

قدم المحامي حسين بدران ببلاغ للنائب العام، ضد الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، يتهمها فيه بتكدير السلم العام، وذلك بعد نشر الوزرا ة لإعلان لحملة “كفاية 2” والذي كان بطله الفنان أكرم حسني، وظهر فيها متهكمًا من أهل الصعيد من خلال ارتدائه جلبابًا يشبه إلى حد كبير زي أهل الصعيد، على حد قوله.

وأضاف بدران: أحزنني وأنا من أهل الأقصر، أن يبدو الشخص الذي يُكثر من الإنجاب، يجب أن يكون من أهل الصعيد، ويتحدث ببلاهة وجهل، ويتحدث بلهجة أهل الصعيد، والمحزن هو تمويل الدولة ممثلة في وزارة التضامن لهذا الإعلان الفاشل، على حد وصفه.

واتهم بدران وزيرة التضامن غادة والي بتكدير السلم العام والأهلية بحسب نص المادة 102 و 102 مكرر عقوبات، حيث تقوم تلك الحملة على تكدير السلم والسخرية من أهل الصعيد، وتسخر من كلامهم وطريقة لبسهم وحديثهم.

