كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:01 مساءً - إنهيار "سما المصري" من البكاء أمام راغدة شلهوب والسبب !!

قالت الراقصة الاستعراضية سما المصري، إن الكثير من متابعيها وجمهورها لا يعرفون شيئًا عن شخصيتها الحقيقية، مشيره إلى أن دموعها قريبة جدًا، على عكس توقعات الكثيرين، فضلًا عن أنها تشعر بالخوف من الوحدة والغربة.

وأوضحت في تصريحات تلفزيونية: "أنا أبكي بسرعة جدًا عكس ما يتوقع الناس عني.. ولا أحب الليل والوحدة وأكره غروب الشمس.. يجعلني أشعر بشعور غير جيد".

ثم استكملت حديثها وهي تبكي: "لا أحب الغروب.. أشعر أن هناك شيئًا ما يذهب ولن يعود، لا أستطيع حتى رؤية منظر الغروب".

وتابعت: "لا أشعر بالفرح عندما يخرج أحد ليسبني، يأتي وقت محدد وأشعر بالضيق، خاصة عندما يسبون أهلي، أنا مشكلتي في الحياة أنني صريحة وواضحة".

وأردفت الراقصة المصرية: "الناس أصبحوا سيئين جدًا ويحكمون بالمظاهر فقط.. زمان كانت السيدات يرتدين ميني جيب ولا أحد يتكلم عنهن.. الآن أخرج من منزلي بالنقاب أحيًا بالنقاب وأتعرض لمضايقات".

واستكملت: "أنا مثل القطط (بخربش) من يقرب مني، وأي مواجهة دخلت بها مع أشخاص، هم يكونون المخطئين من البداية، وليس أنا".

وأوضحت: "الرجال لا يحبونني.. لأن في المجتمع الشرقي الرجل ينظر للمرأة بأنه لا يجب أن يعلو صوتها على صوته وألا تدخل في خلافات معه أو تطلب حقها أو تقول رأيها".

واختتمت حديثها: "الرجل الشرقي لما يلاقي واحدة زيي هيضايق.. إزاي هي بالجرأة ديه والصراحة دي.. الي هو كراجل ممكن يكون مش قادر يكون بالجرأة والصراحة دي.. وفي راجل بيقي عايز يتعرف عليا وأنا صديته فيبقى رد فعل".