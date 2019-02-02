كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:01 مساءً - مدبولي يصدر قرارات تخصيص أراض لإنشاء محطات صرف بعدة محافظات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدة قرارات لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لإقامة محطات صرف جديدة وتوسعات لمحطات أخرى.

وتضمنت تلك القرارات تخصيص مساحة بأبعاد 30 × 20 م بناحية درشاى، التابعة لقرية الوفائية مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة ؛ لإقامة محطة رفع صحى عليها، وتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 625م2 ناحية زرقون التابعة لقرية زاوية غزال بمركز دمنهور محافظة البحيرة؛ لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وتخصيص مساحة 625 م2 بناحية الكنايس التابعة للوحدة المحلية لقرية بولين مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة؛ لإقامة محطة صرف صحى عليها.

كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بتخصيص مساحة 625 م2 بحوض الجبل زمام جمعية منشأة ميت غمر بقرية طيبة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة؛ لإقامة محطة صرف صحى عليها، وتخصيص قطعتى أرض بمركز كوم حمادة، الأولى بمساحة 50 م2؛ لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها بحوض لاصيفر وعرب الكوم زمام جمعية البريجات، والثانية بمساحة 50م 2 بحوض الجزيرة زمام جمعية البريجات.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولى قرارا بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 500م بزمام كفر أبو محمود بناحية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية؛ لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 400م2 بزمام قرية كفر السيد التابعة لسبك الأحد فى مركز أشمون بمحافظة المنوفية؛ لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وأيضا مساحة 625 م2 بزمام طوخ طنبشا مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، لإقامة محطة رفع صحى عليها.

وأصدر رئيس الوزراء قرارا بتخصيص مساحة 600 م2 ناحية قرية المدمر مركز طما بمحافظة سوهاج بالإيجار الرسمى مقداره واحد جنيه سنويا للمتر ولمدة ثلاثين عاما؛ لإقامة محطة رفع صرف صحى رقم 1 عليها.

وتم تخصيص مساحة 889 م2 بقرية دمشيت مركز طنطا بمحافظة الغربية؛ لإقامة محطة مياه عليها، وتخصيص مساحة 120 م2 بزورابو الليل بناحية عزبة الخواجات بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية؛ لإقامة محطة رفع صحى عليها، ومساحة 50م2 بناحية بنى عبس مركز أولاد صقر بالشرقية، لاقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وتخصيص مساحة 750م2 بحوض الواسطة رقم 7 زمام ناحية بهدال بمركز المنيا؛ لإقامة محطة صرف صحى عليها.

كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بتخصيص مساحة 400م2 بناحية جزيرة الشعير بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها.

وفى الوقت نفسه تم تخصيص مساحة 238م2 بناحية الخياطة مركز دمياط بمحافظة دمياط؛ لإقامة توسعات لمحطة رافع حملة الجاويش عليها.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولى قرارا بتخصيص مساحة 55 فدانا بقرية القلمون مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد لصالح الإدارة العامة لصرف الوادى الجديد؛ لتوسعة بركة صرف زراعات المراشدة، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنة واحدة من تاريخ استلام الموقع.

كما تم تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1200 م2 ناحية قبلى السكة الحديد، فى مدينة الضبعة بمحافظة مطروح بالمجان، لإقامة محطة الرفع الرئيسية لمشروع الصرف الصحى المتكامل لمدينة الضبعة عليها.