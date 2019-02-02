كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:01 مساءً - مستقبل وطن : مستمرون في تنظيم الفاعليات الرياضية والاجتماعية

مستقبل وطن

البشاير

في إطار مبدأ التكافل الإجتماعي نظمت أمانة السلام ثانى بحزب مستقبل وطن فاعلية تضمنت توزيع (اجهزة كهربائية ، ملابس ، مفروشات ) على عدد ١١ فتاه للمساهمة فى تجهيزات زواجهم ،حيث أكد النائب / شريف الورداني (عضو مجلس النواب ) بأن الحزب مستمر فى تكثيف تحركاتة بأوساط المواطنين خلال الفترة القادمة و ذلك من خلال تقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجًا .

كما نظمت أمانة الفلاحين بحزب مستقبل وطن الفاعلية الاولى لماراثون الدراجات الهوائية بدائرة ١٥ مايو بمشاركة ٣٠٠ من أهالى الدائرة ، حيث أكد السيد / عيد حمّاد ( امين الفلاحين ) بأن الفاعليات الرياضية بمختلف أنواعها مستمرة بشكل مكثف خلال فترة اجازة منتصف العام الدراسى .

