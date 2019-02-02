كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:01 مساءً - سقوط "خط أسوان" الهارب من إعدام و138 سنة سجن

نجح قطاع الأمن العام في الإيقاع بأخطر عنصر إجرامي والملقب بـ"خط أسوان" الهارب من حكم بالإعدام و138سنة سجن في قضايا متنوعة.

وكان اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، تلقى إخطارا يفيد بتمكن ضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي في أسوان، من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة "صدام ح ح" 28 سنة، عاطل، مقيم بناحية الضما، دائرة مركز كوم أمبو، والسابق اتهامه في 25 قضية "مقاومة سلطات، قتل ، شروع في قتل ، مخدرات ، ضرب" والمحكوم عليه في 12 جناية "1 إعدام - 3 بالسجن المؤبد - وبالسجن 53 سنة في قضايا قتل عمد ، وشروع في قتل ، ومخدرات واستعمال قوة ، وسرقة" وبالحبس في 6 أحكام جزئية بمنطقة كوبرى كيما دائرة مركز كوم أمبو.

وتم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية و25 طلقة من ذات العيار) وبصحبته "أحمد م أ" 30 سنة ،عاطل مقيم الضما بكوم أمبو والسابق اتهامه فى2 قضية سلاح ناري بدون ترخيص، وتحرر المحضر اللازم.