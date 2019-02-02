كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:01 مساءً - أول روبوت مرشد سياحي في العالم..يشرح ويصور السائحين

قالت صحيفة ميرور الإنجليزية، إن الروبوت "بيتي"، الذي يبلغ طوله خمسة أقدام، أصبح أول مرشد سياحي آلي ربما في العالم، حيث قام بأخذ الزائرين في منطقة تشرشل في إنجلترا في جولات سياحية، وهو الأمر الذي يهدد آلاف الوظائف للمرشدين السياحيين في العالم.

ويستطيع بيتي الشرح ويقوم بتصوير السائحين ويقوم بنشر صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعني أن الروبوت قد يهدد عمل المصورين أيضًا.

وبيتي يعد تجربة ناجحة أطلقتها جامعة أكسفورد.