بعد زواجٍ دام 6 سنوات، أقامت "هناء. ي" صاحبة الـ33 عاما، دعوى نفقة متعة، بعد طلاقها غيابيا من زوجها "سعيد. م"، بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، مدعية أنه دائم التعدي عليها وغير متزن نفسيًا.
"تعدي بالضرب وإصاباتٍ عدة".. هكذا عبرت الزوجة عن حياتها المريرة مع زوجها، وذكرت: "بعد وفاة والدي افتعل الكثير من المشكلات وبدأ يظهر بسلوك غير سوي وغير متزن نفسيًا".
لم يكتفِ الزوج بالإساءة لزوجته فحسب بل امتد غضبه وإساءته لأطفاله الثلاث، وأضافت الزوجة: "بيتصرف تصرفات غير موزونة وخطف ابني الكبير علشان يساومني بيه وعملي محاضر وكل شوية يروح القسم ويبعتلي الظباط على البيت".
وتابعت الزوجة: "كسر شقتي واخد حاجات من بيتي أكثر من مرة، رفعت عليه دعوى تبديد منقولات أخد فيها حكم مع إيقاف التنفيذ، فبدأ يساومني أكثر".
بالرغم من حصول "هناء" على قرار تمكين من شقة الزوجية إلإ أن زوجها رفض تنفيذ قرار المحكمة، وقالت: "اتجوز واحدة أهلها بتوع مخدرات في أبو قير، علشان يطردني أنا والأولاد من الشقة".
كانت هذه تفاصيل خبر "هناء" ترفع دعوى نفقة ضد زوجها: "خطف ابني وساومني عليه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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