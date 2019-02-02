بالصور| سيدة تسكب الماء على وجه رضيعتها.. والشرطة تعتقلها

كنوع من المزاح، أقدمت سيدة أمريكية تدعى كايتلين أليزي هاردي، على قتل رضيعتها من باب المزاح، حيث سكبت المياه على وجهها بينما كانت تغط الرضيعة في النوم، ووثقت تلك اللحظات بالفيديو.

ونشرت "كايتلين"، المقطع المصور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحسب صحيفة "ميرور"، وكتبت عليه تعليقا: "رضيعتي تؤدي ثمن إيقاظي في أوقات متفرقة من الليل"، وتبلغ الطفلة من العمر 9 أشهر فقط.

انتشر مقطع الفيديو بشدة عبر "فيسبوك"، وتعرض لكم هائل من التعليقات والانتقادات، وقال معلقون إنها كانت على وشك قتل الرضيعة، فيما قال آخرون إنها كانت تستمتع بما تفعل حيث كانت تضحك في مقطع الفيديو.

وعلى إثر الحادث اعتقلت الشرطة في مقاطعة "سمتر" بولاية فلوريدا الأميركية، الأم التي تبلغ من العمر 33 عاما، وقال متحدث باسم الشرطة: "جرى التحقيق مع الأم، بشأن معاملتها غير اللائقة لرضيعها"، مضيفا أنه تم الاتصال بعدد من الأشخاص المعنيين بالفيديو لاستجوابهم.

وتابع أنه تم الإفراج عن الأم بكفالة، على أن يجري تحديد موعد محاكمتها في وقت لاحق، مشيرا إلى أن ما قامت به الشرطة في صالح سلامة وأمن كل الأطفال بجميع المنازل.

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