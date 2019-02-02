كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - الليلة .. اورلاندو بيراتس يصارع الترجي التونسي في دوري الابطال

الترجي التونسي

يحل فريق الترجي التونسي صدام قوي مع أورلاندو بايرتس وذلك مساء اليوم السبت في إطار المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي فريق الترجي التونسي مع أورلاندو بايرتس ضمن المجموعة الثانية من الشامبيونزليج الأفريقي وذلك اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية.

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:

1- أورلاندو بايرتس: 4 نقاط

2- الترجي التونسي: 4 نقاط

3- نادي بلاتنيوم: نقطة واحدة

4- حورويا الغيني: نقطة واحدة

وستكون مباراة الترجي التونسي مع أورلاندو بايرتس بدوري أبطال أفريقيا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 8 HD الرياضية تلقطرية المشفرة.

وفي الجولة الماضية؛ فاز فريق أورلاندو بايراتس على حوريا الغيني بثلاثية نظيفة بينما تغلب التركي الرياضي التونسي على بلاتنيوم بثنائية نظيفة.