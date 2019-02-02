كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا في دوري الابطال
الاهلي وسيمبا
مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا في دوري الابطال
يستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
الأهلي يقع في المجموعة الرابعة بجوار، فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري، ويتصدر الأحمر برصيد 4 نقاط.
وواجه الأهلي نظيره سيمبا من قبل عام ١٩٨٥ في إطار منافسات البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس في دور الستة عشر، وفاز في الذهاب ٢-صفر، وخسر في الإياب ٢-١.
فيما التقى الأهلي بالعديد من الفرق التنزانية على مدار مسيرته القارية بواقع ١٤ مباراة حقق الفوز في ٩ وتعادل في
مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا في دوري الابطال
مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا في دوري الابطال
مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا في دوري الابطال
مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا في دوري الابطال
٣ وخسر اثنين.
ويسعى الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي لتحقيق الثلاث نقاط للاستمرار في صدارة مجموعته وخطف بطاقة التأهل مبكرًا.
في المقابل، يأمل فريق سيمبا في تحقيق المفاجأة أمام الأهلي ووسط جمهوره، لتعويض هزيمته الساحقة أمام فيتا كلوب في الجولة الثانية بخماسية نظيفة.
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