كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - بالفيديو .. فضل شاكر يطرح أغنية "حبيتك"

طرح الفنان اللبناني فضل شاكر، أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "حبيتك" وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد رفاعي، وألحان وتوزيع علي أباظة.

يذكر أن آخر أعمال فضل الفنية أغنية "مع السلامة" والتي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها خلال الفترة القليلة الماضية، وهي من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع علي أباظة، ووتريات يحي الموجي، ومكس ياسر أنور.