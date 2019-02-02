كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في الليجا

برشلونة وفالنسيا

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في الليجا

يستضيف اليوم السبت برشلونة نظيره فالنسيا على ملعب كامب نو، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن الجولة 22 من الدوري الإسباني للدرجة الأولى.

برشلونة يحتل المركز الأول برصيد 49 نقطة، بينما يأتي الخفافيش في المركز السابع برصيد 29 نقطة.

برشلونة يسعى لمواصلة انتصاراته، خاصةً وان فالنسيا من الاختبارات الهامة التي يسعى البلوجرانا لتخطيها بأقل الأضرار قبل الكلاسيكو في الكأس.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف 7:30 بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف 8:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في الليجا

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في الليجا

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في الليجا

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في الليجا

القناة الناقلة ومعلق مباراة برشلونة وفالنسيا

تُبث المباراة على قناة “Bein Sports HD3” القطرية

وأعلنت القناة القطرية، عن اسناد مهمة تعليق المباراة، للمصري “علي محمد علي”.

التشكيل المتوقع لبرشلونة

حراسة المرمى: تير شتيجن