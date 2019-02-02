كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - سلطات المطار: ترحيل 13 سودانيا وتشاديا لإقامتهم غير الشرعية بالبلاد

رحلت سلطات مطار القاهرة الدولى، 13 مهاجرًا غير شرعيا من السودان وتشاد إلى بلادهم بعد القبض عليهم لإقاماتهم غير الشرعية بالبلاد، ومحاولة البعض التسلل إلى دول الجوار.

وأفاد مصدر بالمطار أن المرحلين وصلوا على متن عدة مأموريات قادمة من مديريات أمن القاهرة والجيزة ومطروح، حيث استقبلت السلطات المعنية 9 سودانيين و4 تشاديين، وتم تشكيل فريق أمنى لمراجعة مواقفهم الامنية، حيث اقروا باقامتهم غير الشرعية بالبلاد ومحاولة البعض منهم التسلل إلى ليبيا ودول الجوار.

واوضح المصدر أنه تم ترحيلهم على متن عدة رحلات متجهة إلي بلادهم، بعد اخطار سفارتي بلادهم بالقاهرة واتخاذ الاجراءات القانونية.