كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - فريق عمل مسرحية "3 أيام في الساحل" يحتفلون بعيد ميلاد هنيدي

احتفل فريق عمل مسرحية "3 أيام في الساحل"، مساء أمس الجمعة، بعيد ميلاد الفنان محمد هنيدي، على خشبة مسرح "كايرو شو"، بمدينة 6 أكتوبر.

"3 أيام في الساحل" من بطولة محمد هنيدي، الذي يعود للمسرح بعد غياب 17 عامًا، ويشارك معه كل من محمد ثروت، وأحمد فتحي، وبيومي فؤاد، ومحمد محمود، ومها أبو عوف، وندا موسى، ومحسن منصور، ومن تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.