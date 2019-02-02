كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - مصر تتولى مهام نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام

شارك السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في الجلسة الافتتاحية للجنة الأمم المتحدة المعنية ببناء السلام، حيث جرى انتخاب مصر نائبا لرئيس اللجنة خلال عام 2019 ممثلة لإفريقيا التي يحل عليها الدور العام الحالي لشغل هذا المنصب.

وذكرت وزارة الخارجية، أمس، أن مصر ستسعى من خلال هذه المنصة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل حشد الجهود متعددة الأطراف؛ لتحقيق السلام والاستقرار والأمن داخل القارة الإفريقية وفي العالم، وهو الهدف الذي تعمل عليه البعثة المصرية في نيويورك، في إطار منظومة وزارة الخارجية المعنية، وبالتعاون مع الجهات الوطنية ذات الصلة ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، كما ستسعى مصر للعمل على تعزيز وتطوير التنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في مجالات دعم وبناء السلام.

وأكدت وزارة الخارجية أن مصر ستواصل جهودها الإقليمية والدولية في مجال حفظ وبناء السلام وصولا إلى الهدف العالمي المنشود وهو استدامة السلام، بما يتسق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، خاصة في ضوء تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019، واستكمالا لما تحقق أثناء عضوية مصر بمجلس الأمن الدولي ثم رئاستها لمجموعة الـ 77 والصين.