كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - لحمل سليم إمنعى القهوة وأى كافيين.. تعرفى على الأسباب

كشف موقع "pregnancybirthbaby "، أنه قد يزيد الكثير من الكافيين من خطر الإجهاض، الكافيين في القهوة والشاي والكولا والشوكولاتة ومشروبات الطاقة.

وأكد الموقع، أنه قد اقترح بعض الخبراء أن الإفراط في تناول الكافيين قد يساهم في خطر وجود طفل منخفض الوزن عند الولادة

كما هز الحال مع الكحول، قد تفضل التخلص من الكافيين كليًا، خاصةً في الثلث الأول من الحمل،الشاي والقهوة منزوعة الكافيين، شاى الفواكه وعصائر الفاكهة كلها بدائل آمنة.

وأضاف الموقع، أن الكافيين مادة كيميائية موجودة في العديد من الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك القهوة والشاي والكولا، ويؤثر على الجهاز العصبي ويمكن أن يسبب التهيج والعصبية والأرق.

وبين الموقع، أن بعض العلاجات البرد والانفلونزا تحتوي أيضا على مادة الكافيين، ويجب أن تتحدثث المرأة الحامل إلى الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ هذه العلاجات.