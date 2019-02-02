كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - "غالية بن علي" حفيدة أم كلثوم : كوكب الشرق مدرسة فنية عريقة.. فيديو

قالت الفنانة التونسية غالية بن علي، إن لقب الغجرية بنت الريح أطلق على روحي نظرًا لكثرة سفري وترحالي من بلد لأخر، لافتة إلى أن تجليها الفني بدأ في بلجيكا نظرًا لبداية الموسيقى العالمية في أوروبا.

وأضافت بن علي خلال لقائها بالأديب والإعلامي المغربي ياسين عدنان، ببرنامج بيت ياسين المذاع على فضائية الغد، أنها فخورة بجنسيتها التونسية، لافتة إلى أن القصائد العربية القديمة لا يمكن ترجمتها بلغات غربية ولذلك أثر الجمهور الأجنبي بها كثيرًا.

وأشارت الفنانة الملقبة بالغجرية بنت الريح إلى أن الإحساس هو الترجمة الحقيقية للأداء أمام الجمهور الغربي، موضحة أن الفنانة الكبيرة أم كلثوم مدرسة غنائية كبيرة، وتعتبر بمثابة الجدة التي لا تزورنا وقدمت نفسي كحفيدتها.

يذكر أن غالية بن علي هي مغنية تونسية لقبت بسفيرة الغناء العربي، وقدمت أغاني أخرى بأسلوبها المميز وصوتها القوي والعذب من زمن الفن الجميل لكوكب الشرق أم كلثوم وآخرون، ولها العديد من الجولات الفنية العربية والأوروبية.