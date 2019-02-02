كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - افتتاح متحف الموصل بعد ترميمه وخلاصه من قبضة داعش.. فيديو

للمرة الأولى منذ تحرير مدينة الموصل من قبضة داعش في عام 2017، أعيد افتتاح متحف الموصل مع توافد آلاف الزائرين إلى المتحف لحضور معرض فني جديد، جاء ذلك خلال التقرير الذي أذاعته فضائية الغد بعدما استضاف متحف الموصل في العراق معرضا فنيا هو الأول من نوعه منذ تحرير المدينة قبل عامين، وعرضت لوحات لعدد كبير من الرسامين العراقيين، بالإضافة إلى منحوتات مميزة تم صنعها باستخدام الفخار والحديد.

وأفاد التقرير بأنه خلال فترة احتلال الموصل من داعش في الفترة ما بين 2014 إلى 2017، شهدت المدينة تدمير وسرقة العديد من القطع الأثرية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنوات.

وأشار التقرير إلى أن المتحف عاد مجددًا إلى شعب العراق بعد إعادة الترميم.

وقالت شيماء عبد العلي، منظمة المعرض الفني، إنه هذا هو المعرض الفني الأول بمدينة الموصل للفنون التشكيلية والذي أقيم بقاعة البهو الملكي، لافتة إلى أن المعرض يهدف إلى لفت أنظار العالم إلى هذه المدينة المنكوبة التي عانت كثيرًا في فترة حكم داعش.