كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - خروجات مجانيه زي العسل‎

تستضيف المراكز الثقافية في القاهرة والمحافظات، اليوم السبت، الثاني من فبراير 2019، فعاليات ثقافية وفنية متعددة.

يأتي بيانها، كالتالي:

سينما

"جنة الشياطين" في الهناجر

يعرض نادى السينما الإفريقية، الفيلم الروائى الطويل "جنة الشياطين" للمخرج الراحل أسامة فوزى، وذلك بسينما الهناجر في تمام السادسة مساءً.

"الكيلو 64" في قاعة السينما

تقدم قاعة السينما، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عرضا للفيلم الوثائقي "الكيلو 64" للمخرج أمير الشناوي، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، ويعقب الفيلم حلقة نقاشية في حضور بطل الفيلم وائل الشناوي.

موسيقى

"سلمى صباحي" في قاعة الحكمة

تقدم المطربة الشابة سلمى صباحي، حفلًا غنائيًا للأطفال، فى ساقية الصاوى، بقاعة الحكمة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

"كارمن" في مكتبة الإسكندرية

تعرض مكتبة الإسكندرية بثا مباشرا لأوبرا " كارمن" من مسرح الميتروبوليتان بنيويروك، وذلك في تمام الثامنة مساءً.

"أوركسترا القاهرة" على المسرح الكبير

يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفونى، وذلك في تمام الثامنة مساءً.

"كوكب الشرق" على مسرح الجمهورية

تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلا فنيا في ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم، وذلك على مسرح الجمهورية، في تمام الثامنة مساءً.

ندوات ومعارض

الحماية الاجتماعية في الدول العربية" في قاعة ضيف الشرف

"تستضيف قاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة بعنوان "الحماية الاجتماعية في الدول العربية"، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، وذلك في تمام الثالثة عصرا.

مسرح

"علشان إحنا واحد" في طلعت حرب الثقافي

يقدم مركز طلعت حرب الثقافي عرضا لمسرحية علشان إحنا واحد، وذلك في تمام الثانية عشرة ظهرا.