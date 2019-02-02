كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم



استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا خاصًا عن أسعار العملات الأجنبية والذهب بمصر اليوم، السبت، 2 -2 -2019، فى الأسواق المصرية. وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي: عيار 24: 739 جنيهًا. عيار 21: 647 جنيهًا. عيار 18: 554 جنيهًا. الجنيه الذهب: 5176 جنيهًا. فيما جاءت أسعار العملات على النحو التالي: الدولار الأمريكي: بيع 17.68 جنيه، وشراء 17.58 جنيه. اليورو: بيع 20.24 جنيه، وشراء 20.09 جنيه. الجنيه الإسترليني: بيع 23.16 جنيه، وشراء 22.96 جنيه. ودينار كويتي: بيع 58.33 جنيه، وشراء 57.99 جنيه. ريال سعودي: بيع 4.73 جنيه، وشراء 4.70 جنيه

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