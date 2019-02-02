كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم السبت

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل العملة المحلية اليوم، السبت 2 فبراير 2019، حيث سجل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع وفقا لأحدث إصدار للبنك المركزى المصرى، مسجلا ارتفاعا بقيمة 4 قروش للشراء فقط.

وسجّل اليورو 20.23 جنيه للشراء و20.35 جنيه للبيع، والجنيه الإسترلينى 23.12 جنيه للشراء و23.26 جنيه للبيع بارتفاع قرش للشراء وانخفاض 4 للبيع.

وتباين متوسط سعر الصرف للعملات العربية مقابل الجنيه، حيث سجل الريال السعودى 4.69 جنيه للشراء و4.72 جنيه للبيع، بارتفاع قرش عن أسعار أمس وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.79 جنيه للشراء و4.82 جنيه للبيع بانخفاض قرشا.

سجّل الدينار الكويتي نحو 58.11 جنيه للشراء و59.46 جنيه للبيع بانخفاض 6 قروش.