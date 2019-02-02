كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - سعفان: تحصيل 8 ملايين جنيه مستحقات مصريين بالرياض

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، استطاع حل مشكلات العمالة المصرية التي قدمت شكاوى للمكتب ولها مستحقات لدى أصحاب الأعمال والشركات، وبلغ إجمالي ما تم تحصيله لهم، مليونا و898 ألفا و494 ريـالا سعوديا، أي ما يوازي 8 ملايين و945 ألفا ،703 جنيهات مصرية تقريبا.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين، إن الوزير تلقى تقريرا بما حققه مكتب التمثيل العمالي بالرياض عام 2018، حيث قام بمراجعة واعتماد 869 تأشيرة عمل جديدة، بالإضافة إلى اعتماد 35 ألفا و445 عقود عمل وشهادات استمرارية.

وأضاف أن الملحق العمالي الدكتور ياسر غازي، قام بحل 972 شكوى بالطرق الودية، وتم تحول 334 شكوى للقضايا بعد نفاذ الطرق الودية، ومازالت هناك 199 شكاوى قيد الدراسة والبحث، وذلك من إجمالي 1505 شكاوى تلقاها المكتب خلال العام محل التقرير.

كما قام بالرد على 11 ألفا و433 استفسارًا من خلال المكتب العمالي مباشرة، بجانب 33 زيارة ميدانية، و51 زيارة للمصالح الحكومية لإنجاز مطالب العاملين، فضلا عقد 14 لقاءً واجتماعًا مع الجالية المصرية بالرياض.