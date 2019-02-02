كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - عاجل- قوات الجيش والشرطة تقضى على خلية إرهابية فى الصحراء الغربية



أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة نجحت بالتعاون مع الشرطة المدنية، فى القضاء على خلية إرهابية بالظهير الصحراوى غرب البلاد.

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