كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:00 صباحاً - العاهل الأردني يجري زيارة رسمية إلى تركيا ومن ثم تونس
يتوجه العاهل الأردني يوم غد إلى تركيا تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويليها زيارة إلى تونس يجري خلالها مباحثات مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني: يقوم الملك عبدالله الثاني ترافقه الملكة رانيا العبدالله، يوم غد السبت، بزيارة إلى تركيا تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ومن تركيا يتوجه الملك ترافقه الملكة إلى تونس يوم الأحد المقبل، في زيارة يجري خلالها مباحثات مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
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وتستضيف تونس في آذار/ مارس المقبل القمة العربية.
وزار العاهل الأردني العراق في منصف الشهر الفائت، بعد عشر سنوات من زيارته السابقة.
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