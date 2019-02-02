كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:00 صباحاً - بالفيديو.. هويسكا يكتسح بلد الوليد برباعية في الدوري الإسباني

هويسكا

اكتسح هويسكا ضيفه بلد الوليد بنتيجة (4-0)، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

وسجل أهداف هويسكا، إنريك جاييجو وخورخي بوليدو ومويسيس جوميز ولويس إيزكييل افيلا في الدقائق 19 و50 و53 و77.

ورفع هويسكا رصيده إلى 15 نقطة في المركز العشرين (الأخير)، وتوقف رصيد بلد الوليد عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر.