كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:00 صباحاً - بالفيديو.. دي جرافشاب يهزم بريدا 3-0 في الدوري الهولندي

دي جرافشاب

فاز فريق دي جرافشاب على ضيفه بريدا 3 ـ 0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وسجل أهداف دي جرافشاب ديلانو بورجزورج ويوسف الجبلي ويروي اوسو في الدقائق 29 و49 والأخيرة من المباراة على الترتيب.

ورفع دي جرافشاب رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير) بفارق الأهداف خلف جرونينجين، وتوقف رصيد بريدا عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر (الأخير).